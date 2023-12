L’inflazione brucia anche a Natale | il cenone costerà 2 | 9 miliardi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 dicembre 2023), e non si tratta di una candela di auguri. Gli italiani solo per ildella Vigilia spenderanno infatti 2,9, 400 milioni in più rispetto all’anno scorso. Colpa di un carrello della spesa che per le famiglie è diventato sempre più pesante da spingere fino alla cassa, malgrado le quotazioni di gas e luce restino molto distanti dai massimi dello scorso inverno. Insomma, tra aumento delle materie prime ed energia tutto costa più caro: dal pesce che dominerà soprattutto sulle tavole del Sud Italia al classico tacchino, più o meno farcito, fino a vini,m panettone e al pandoro. Dolci che costano ormai in media 6-7 al chilogrammo al supermercatosenza considerare la figuraccia di Chiara Ferragni e lievitano a 38 euro se si ...