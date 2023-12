L’imprenditore Alessandro Bigi nuovo presidente dell’Ischia calcio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’Ischiaha un: lo ha annunciato stamattina la società isolana che milita attualmente nel girone G della serie D., imprenditore toscano attivo nel campo della ristorazione in Italia ed all’estero, ieri sera a Firenze ha definito con Pino Taglialatela (ex portiere del Napoli e della Fiorentina e da un anno e mezzo) gli accordi per acquisire metà del club gialloblù ed assumerne la carica di massimo rappresentante. Taglialatela, che daha centrato la promozione in serie D, resta comunque nell’Ischia conservando la metà delle quote societarie e le cariche di amministratore delegato e direttore generale così come dichiara di voler restare e continuare a ...