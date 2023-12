Lillo | «Vendevo cinture ai semafori Mia moglie Tiziana? Era una fan di quando cantavo con Greg Il figlio dei Ferragnez un po’ mi schifava»

Leggi su corriere

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il comico: «Guzzanti è come un fratello, ma al Monopoli non ha pietà». La ragazzata: «Mi feci beccare dalla polizia a sfondare le transenne del concerto di Lou Reed. Lo dissero a mio padre, poliziotto». L’étoile: «Vicino a Bolle non riuscivo a credere che fossimo della stessa specie»