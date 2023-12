Letture per i nostalgici del calcio | quello vero

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) "Nostalgia, nostalgia canaglia”. Non esattamente quella di Al Bano e Romina Power, ma pur sempre una struggente nostalgia nei confronti di un grande amore,per il. Non per ildei supercampioni da milioni di follower-tifosi, del calendario spezzatino, delle pay-tv, del (o della) var, del pallone tecnologico, dei parastinchi che trasmettono Wi-Fi i movimenti in campo dei giocatori. Non per ilingoiato, digerito e sputato da sceicchi magnati. No, nostalgia per quei campi di periferia che quando piove le scarpette si incollano sul fango come fosse vinavil, per spogliatoi con caldaie sempre rotte che dopo i primi due che fanno la doccia l’acqua diventa gelata, per calzettoni che puzzano da far paura, per palloni dal rimbalzo improbabile. Nostalgia per ildove, più o meno ...