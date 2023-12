L’entusiasmo di Patierno | “E’ una grandissima vittoria | meritata”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono contento del gol, la cosa più importante è chiudere il girone d’andata con una. Ora ricarichiamo le batterie, ci aspetta un 2024 completamente diverso”. Parla così il match-winner dello stadio “Ezio Scida”, Cosimo. “Dobbiamo concentrarci su di noi e non guardare le altre squadre, questo forse è l’errore che abbiamo commesso ultimamente – dice – Gli otto punti che abbiamo non sono moltissimi, ma nemmeno pochi, quindi dobbiamo concentrarci su di noi”. L’attaccante racconta anche del feeling con Lorenzo Sgarbi: “Sì abbiamo caratteristiche che si sposano bene insieme, ma mi trovo bene anche con Gori e Marconi. L’importante è contribuire per i risultati. Ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale a tutti i tifosi dell’Avellino L'articolo ...