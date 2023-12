L’economia che verrà | per il 2024 c’è aria di crisi

Leggi su tpi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si può interpretare in vari modi l’esito dei negoziati di queste settimane tra i governi europei sul Patto di Stabilità, ma una cosa è sicura, e del resto la si sapeva già da tempo: a Bruxelles sta per ricominciare la stagione del rigore. Dopo quattro anni di sospensione, con l’arrivo delle briglie dell’Ue torneranno a stringere i bilanci dei Paesi membri, mettendo punti fermi su debito, deficit e riforme da realizzare. Al netto delle nuovi possibili clausole di flessibilità per cui l’Italia in particolare si è duramente battuta al tavolo delle trattative, rimane questa la realtà ineluttabile che si profila. Qualcuno direbbe che la pacchia è finita. E in effetti è proprio così, ammesso e non concesso che nell’ultimo quadriennio – segnato da pandemia, guerre,energetica e inflazione – ci sia stato effettivamente qualcosa di cui godere. La ...