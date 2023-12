Lecce | Tarozzi | “Soddisfatto della squadra | una buona gara”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le parole di, sulla panchina delal posto dello squalificato D’Aversa, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter: “Abbiamo giocato una. Anche sotto di un gol speravamo di poter pareggiare ma così non è stato, soprattutto dopo la magia di Arnautovic e l’espulsione di Banda. La nostra è unamolto giovane che sta lavorando giorno dopo giorno. Giocare contro unacome l’Inter è complicato ma sonoprestazione. L’Inter ha una grande possibilità di scelta con un centrocampo sopra la media. Noi abbiamo provato a fare la nostrama non è bastato, soprattutto in fase d’attacco dove siamo stati poco concreti”. SportFace.

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey (41' st Sansone), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (41' st ... All.:(D'Aversa squalificato). Arbitro : Marcenaro di Genova. Reti : nel pt 43' Bisseck; ...Ildi Roberto D'Aversa , oggi assente in panchina per squalifica e sostituito dal vice Andrea, non sta a guardare e risponde al 9' con un tiro di Gonzalez che impegna Sommer. Partita ...MILANO - Sarà un Natale a +4 sulla Juve per l'Inter capolista, che nonostante le assenze batte 2-0 il Lecce a San Siro (gol di Bisseck e Barella) nel match valido per la 17ª giornata di Serie A e ...Rivelazione. FLOP Inter: Darmian 6 – Sufficiente la prova del pretoriano di Inzaghi, anche se soffre l’intraprendenza di Banda quando l’attaccante del Lecce gravita da quelle parti. Ha vissuto ...