Leao non è un leader | quando servono le sue qualità si eclissa

Leggi su dailymilan

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non si prende mai (anzi, solo raramente) le sue responsabilità. Che sono tante. Rafano, in questo Milan non è untecnico, non lo è ancora e chissà mai se lo diventerà un giorno. Uncarismatico manco a parlarne, attivismo social a parte. Ecco sì, lì, davanti a uno schermo non perde mai occasione per spronare, motivare, elogiare i compagni, ogni tanto persino qualche avversario. Insomma, Rafa è un giocatore da Playstation, lo devi smuovere tu perché da solo non si accende. O meglio, solo a tratti,vuole. Anche ieri a Salerno serata di alti e bassi per il portoghese, che in campionato manca all’appuntamento con il gol ormai dal 23 settembre (da tre mesi esatti). Approccio convincente, subito un paio di conclusioni, l’assist a Tomori dopo un eccellente controllo palla, poi però…il vuoto. Deserto, ...