Le “statue occulte” non esattamente “piacevoli” del Natale statunitense…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Roma, 23 dic – No, non si tratta di un episodio dei Simpson o di South Park bensì di un’usanza che va avanti ormai da qualche anno a questa parte e che ha visto l’installazione di diverse opere a tema satanico nelle hall di diversi campidogli, come quello di Springfield e Des Moines, le capitali dell’Illinois e dell’Iowa. Un’usanza iniziata nel 2014 durante le festività natalizia. Promotrice di queste iniziative le sedi locali del The Satanic Temple, religione di ispirazione satanista di recente fondazione (nasce nel 2012) e molto attiva sul piano della comunicazione, formando una sorta di ibrido tra istanze wokeiste e immaginario satanista. Se a livello simbolico non mancano pentacoli rovesciate e teste di capro, a livello comunicativo il The Satanic Temple si pone come un araldo di temi come: diritti civili, egualitarismo, scetticismo religioso, giustizia sociale, laicità e ...