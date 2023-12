Le “misure compensative” affossano il sostegno in Romania

Leggi su seriea24

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – In collaborazione con Titolispagna Il 2022 si è chiuso con una significativa decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 29 dicembre riguardante il riconoscimento dei titoli professionali all’interno dell’Unione Europea. La sentenza ha stabilito un riconoscimento parzialmente automatico dei titoli di abilitazione all’insegnamento ottenuti in un qualsiasi paese dell’UE. Tuttavia, sono previste “” che il Ministero italiano può adottare, valutando attentamente la corrispondenza della formazione estera con il percorso italiano equivalente per l’accesso alle professioni “regolamentate” secondo l’art.14 della Direttiva comunitaria n.36/2005. La procedura delineata nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria impone al Ministero di valutare il titolo straniero in base alla struttura del corso conseguito, ai ...