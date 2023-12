Lazio | un sospiro di sollievo

Pur arrancando dopo l'uscita di Immobile e Luis Alberto, più che altro per la sorpresa e la preoccupazione, laha condotto in porto il successo - indispensabile per non precipitare nella ...Sorride l'Inter, c'è meno allegria in casa di Napoli e soprattutto. Il sorteggio di ieri ha decretato che ai prossimi ottavi di Champions League i nerazzurri se ...Inzaghi avrà tirato un...la vittoria equivale comunque a un sospiro di sollievo. Un Empoli al giorno leva il medico di torno: nelle ultime dieci sfide, otto vittorie e due pareggi. Andreazzoli è un altro totem: non ha mai ...La Regione Lazio ha puntato sulla migliore qualità dell'aria rispetto ai dati del 2018 sui quali si era basato il progetto delle nuove regole per la viabilità. L'inquinamento in città, però, è ancora ...