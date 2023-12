Lazio | Tare | “Non ho avuto problemi con Sarri Kamada gioca fuori ruolo”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Iglyha parlato dopo tempo della sua avventura allae dei motivi che lo hanno indotto a saluall’inizio di questa stagione in corso. L’ex direttore sportivo dei biancocelesti, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato di quanto sia stato decisivo il rapporto, non più ottimo, con Lotito e ha negato di averedeicon Maurizio. Queste le parole di: “Ho imparato tanto da Lotito, è una persona molto intelligente che sa fare calcio, anche se a volte a modo suo. È stato una grande guida. Io ho fatto 15 anni di amore e odio. Siamo stati veramente bene insieme. Lui sapeva quali erano i miei punti di forza, io sapevo che era sopra di me come grado. Lui poi era a conoscenza che poteva dire certe cose fino a un certo punto, poi mi doveva ...

Commenta per primo Lunga intervista di Iglia Cronache di Spogliatoio . L'ex direttore sportivo dellaha ripercorso diversi momenti della sua carriera e della sua quindicennale avventura a Roma da dirigente. LOTITO - 'Da Lotito ho ...Notizie Calcio Napoli - Presente negli studi di Cronache di Spogliatoio dopo la trasmissione in esclusiva su YouTube della finale del Mondiale per club, Igli, ex Ds della, ha svelato alcuni retroscena: " Avevo preso Cavani allaanni fa. Poi all'ultimo Zamparini non me l'ha voluto dare, ma era fatta per un prestito con obbligo di riscatto".Igli Tare, ex ds della Lazio, è tornato a parlare dopo l’addio ai biancocelesti sulla squadra e sul discorso Superlega Igli Tare, ex ds della Lazio, è tornato a parlare dopo l’addio ai biancocelesti ..."Io ora ho un sentimento bello per la mia storia alla Lazio. Seguo con interesse i risultati e spero che loro mantengano il livello raggiunto negli ultimi anni". Igli Tare, che in estate ha lasciato ...