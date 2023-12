Lavezzi | la situazione è grave | tifosi rimasti senza parole

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sono giorni difficili per Ezequiel. L’ex campione argentino sta vivendo un periodo molto complicato e laora è critica. Ha vissuto giorni migliori, il Pocho. Sull’ex attaccante del Napoli è calato il buio e l’incertezza. L’argentino si trova attualmente a Boulogne Sur Mer, sulla costa del Rio de la Plata. Il classe 1985 è tornato in patria dopo il ricovero cominciato il 20 dicembre scorso all’ospedale Cantegrill di Maldonado, vicino a Punta del Este, in Uruguay, a causa di un ferimento all’addome e la frattura ad una clavicola. Sono ancora incerte le motivazioni del ricovero. Tuttavia voci molto insistenti parlano di un’aggressione avvenuta in una località balneare frequentata da molte celebrità vicino alla clinica. Lo spiacevole episodio era avvenuto durante un party nella villa di Arenas de Jose ...

a distanza, quella prima ricostruzione si è arricchita di particolari che hanno descritto unaestrema, violenta. Indiscrezioni che hanno spinto Tomás, figlio dell'ex giocatore, a
L'ex attaccante argentino del Napoli, Ezequiel Lavezzi (38 anni) è ricoverato in una clinica a Boulogne sur Mer in Argentina per disintossicarsi dall'abuso di stupefacenti, in particolare della cocain
Sulla questione Lavezzi è intervenuto Javier Zanetti a ' El Trece', facendo intendere di essere a conoscenza della situazione personale del Pocho: "Dobbiamo aiutarlo, non dobbiamo lasciarlo solo,