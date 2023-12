Latina Produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti | 39enne in manette

(Di sabato 23 dicembre 2023)– Ieri sera 22 dicembre a(LT), i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino hanno arresto in flagranza per il reato didicittadino classe 84 residente a(LT), in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il predetto a seguito di controllo presso L'articolo Temporeale Quotidiano.

In manette un analista finanziario di 32 anni di Gaeta (), un 37enne di origini casertane e ... le pasticche di cosiddetta 'cocaina rosa', disintetica, il cui costo per dose può ...A finire in manette sono un analista finanziario di 32 originario di Gaeta (), un 37enne del ... Ma anche 200 grammi di 2CB, le pasticche della cosiddetta "cocaina rosa", die in genere ...Il film, con il supporto della Latina Film Commission, è prodotto dalla Starlex Srl. Rino Piccolo: “Le meraviglie della provincia pontina catturano sempre più le piattaforme internazionali di streamin ...Panettoni e pandoro industriali ma venduti come artigianali o in cattivo stato di conservazione, carenze igieniche dei locali di conservazione, prodotti semilav ...