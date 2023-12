L'Atalanta merita | ma questo è l'anno del Bologna | lo dicono i record | Motta ora insidia il Milan

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ha creato di più l’che può prendersela con se stessa per i troppi errori in zona-gol. Maè il momento...

Bergamo, 7 nov. - (Adnkronos) - “Con l'Inter come minimo meritavamo il pari ma c'è orgoglio per la grande prestazione, che dimostra quanto siamo ... (liberoquotidiano)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna -, Gian Piero Gasperini ha parlato dei rientri dagli infortuni nell', tra cui Scamacca. "Non abbiamo recuperato solo Scamacca, abbiamo tutta la rosa a disposizione tranne Toloi e Palomino. Indubbiamente abbiamo fatto una bella striscia di vittorie la scorsa ...INCONTRARE L'E' COME ANDARE DAL DENTISTA: INCONTRARE IL BOLOGNA COS'E' - 'Devi chiederlo ... Tranne domani gli auguro sempre il meglio, se lo, farà bene la sua stagione e il suo ...Di seguito le pagelle dell’incontro e i voti che hanno meritato i calciatori di Thiago Motta e Gian Piero Gasperini, fra top e flop. La forza fisica. Bologna e Atalanta, compagini simili sotto il ...Le probabili formazioni e dove vedere in tv Bologna-Atalanta, gara valida per la 17ª giornata di Serie A in programma oggi alle ore 15:00. Oggi sabato 23 dicembre alle ore 15:00 presso lo Stadio ...