L’Atalanta cade a Bologna | ma avrebbe meritato almeno il pareggio

Albano Sant’Alessandro. Quasi 200 persone, 8.100 euro raccolti d all’asta solidale e nuovi progetti a supporto del territorio bergamasco: questo, in ... (bergamonews)

L’Atalanta Under 23 cade nel big match : il Padova sbanca Caravaggio

Caravaggio. L’Atalanta Under 23 viene sconfitta per 1-0 dal Padova, che aggancia provvisoriamente il Mantova in vetta, e davanti al proprio pubblico ... (bergamonews)