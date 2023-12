La Roma piega 2-0 il Napoli | a segno Pellegrini e Lukaku

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Labatte 2-0 ilche chiude in nove uomini a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen. All’Olimpico le reti dipermettono ai giallorossi di Josè Mourinho di salire a quota 28 in classifica, uno in più proprio dei partenopei, e di portarsi a tre punti dal quarto posto. Le prime due occasioni da gol della partita sono della, entrambe sui piedi di Bove. Al 19? il centrocampista ruba palla e innesca, poi va a prendersi lo scarico e da fuori area scheggia la parte alta della traversa. Due minuti dopo lo stesso Bove in area piccola ha la palla dell’1-0 – servita da Belotti dopo un’incursione sulla destra -, ma il suo tiro sbatte sul corpo di Meret. Ilcresce nel finale del primo tempo ...