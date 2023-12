La Roma batte una big prima della Juventus E il Napoli chiude in 9!

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Latrova una vittoria in un big match propriodi affrontare la. Decidono Pellegrini e Lukaku per il 2-0 sul, chein nove. SBLOCCATI – Laresta in scia del Bologna quarto in classifica. Lo fa scavalcando ildi Walter Mazzarri, ora settimo a -4 dalla zona Champions League dopo il 2-0 dell’Olimpico. Le prime due occasioni sono di Edoardo Bove a metà primo tempo, in rapida successione:prende la parte altatraversa con un destro a giro, poco dopo chiama Alex Meret a un grande intervento su tiro a botta sicura. La partita resta equilibrata fino al 66’, quando arriva il primo episodio che la cambia. Matteo Politano viene trattenuto da Nicola Zalewski e reagisce scalciandolo: ...