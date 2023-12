La rivoluzione di Javier Milei

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 dicembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/12/Porro-Stasera--1.mp4 Vi devo dire la verità, erano 79 puntate, dalla prima che ho fatto di Stasera Italia, che avrei voluto parlare di lui. Avrei voluto parlare diche è diventato il presidente dell’Argentina. È un personaggio incredibile, un personaggio straordinario perché non so in quale pantheon si possa inserire, ma di certo in quello dei liberali, liberisti e anarcoliberisti.è completamente “fuori”, come vedete in questa sua espressione incredibile, da ogni canone dei governi occidentali o anche sudamericani di questo periodo.ha una caratteristica fantastica, dice le cose che pensa e cerca di farle subito, immediatamente da cosa ne pensino gli altri, come dimostrato dalle prime decisioni prese appena è stato ...