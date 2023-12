La Promessa | le anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023

Leggi su europa.today

(Di sabato 23 dicembre 2023) Settimana eccezionale per la soap opera spagnola "La": in onda su Canale 5 da mercoledì 27 a venerdì 29, occupa per l'occasione una fascia oraria ampia, che va dalle 14.10 alle 16.55, approfittando anche della momentanea pausa di "Terra amara".La, le...