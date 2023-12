La priorità di Ilaria Cucchi è una commissione d’inchiesta su Pier Paolo Pasolini | 50 anni dopo…

(Di sabato 23 dicembre 2023) “A quasi 50dall’omicidio, riteniamo fondamentale, dopo varie archiviazioni, che sia riaperta l’inchiesta”. Lo dice all’AdnKronos la senatrice dell’Alleanza Verdi-Sinistra, prima firmataria della proposta per l’istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulla morte di, all’indomani della pubblicazione del documento sul sito del Senato.chiede di indagare sulla morte diCon il compito di “verificare il movente e gli esecutori dell’omicidio”, si legge nel testo della proposta, per fare luce su una “morte controversa” e “consegnare la verità storica a un grande intellettuale ...

... tutto sulla "tuta del pentimento" (sì è una tuta, e sì è sold out) diPerrotta L'oroscopo ... Mi sembrava di essere sempre seconda a qualcos'altro, di non essere mai la sua. È una ferita ......affermato che le azioni della direzione dimostrano la sicurezza del paziente come massima. ... la Sindaco di Savona,Caprioglio e l'assessore al commercio del comune di Savona, Maria ...