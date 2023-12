La Pisana approva il Bilancio di previsione 2024-2026 | l’opposizione abbandona l’Aula

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 dicembre 2023) Roma, 23 dicembre 2023 – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, hato la proposta di legge n. 120 (Legge di Stabilità regionale) e la proposta di legge n. 121 (difinanziario della Regione Lazio), con 32 voti su 32 consiglieri presenti in entrambi i casi. Non hanno partecipato alla votazione i consiglieri di minoranza, in segno di protesta perché, a loro avviso, non è stato consentito di aprire la discussione sugli ordini del giorno collegati ai provvedimenti legislativi. Il voto finale è arrivato poco dopo l’una del mattino di sabato 23 dicembre, dopo 5 giorni di sedute consiliari, iniziate martedì 19 dicembre con la presentazione della manovra economicada parte ...