La parola dell’anno 2024 sia “amore”

(Di sabato 23 dicembre 2023) «Il veronon è né fisico né romantico. Il veroè l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia». Sono i versi della poesia di Khalil Gibran, citati da Gino Cecchettin ai funerali della figlia Giulia. Dopo averli ascoltati, ho pensato che il concetto che maggiormente è mancato in questo 2023, e che vorremmo veder trionfare nel, sia proprio quello di. L’per il prossimo, l’per la politica, l’per l’uomo o per la donna con cui scegliamo di condividere la nostra esistenza, ...