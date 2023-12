La nuova opera di Banksy sparita dopo un’ora | il giallo sul furto all’incrocio di Londra

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladiè scomparsaappenadalla sua apparizione a. Lo street artist aveva appena fatto in tempo a confermare la paternità dell’sui social. Come riporta la Bbc, due uomini sono stati visti staccare l’e portarla via. L’artista non sarebbe coinvolto nella rimozione. L’era apparsatra Southampton Way e Commercial Way nel quartiere Peckham. Raffigura dei droni militari sopra il segnale stradale di «Stop». Un messaggio evidentemente pacifista quello del più famoso street artist, che probabilmente finirà presto in vendita nel mercato nero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Ladi Banksy è scomparsa dopo appena un'ora dalla sua apparizione a Londra. Lo street artist aveva appena fatto in tempo a confermare la paternità dell'sui social. Come riporta la Bbc , ..."Non subito, ma nel corso del '300 particolarmente in area senese, si forma unaiconografia , ... O come un'che abbiamo in esposizione temporanea al Museo dei Cappuccini: San Francesco e ...L’intervento “Messa in opera prefabbricati per Ampliamento Pronto Soccorso ... il primo (ampliamento) di nuova costruzione è stato realizzato esternamente al volume originario dell’ospedale, mentre il ...Rilievi dei tecnici della Provincia per preparare l’appalto A bilancio 1 milione di euro. La prima è incompleta ...