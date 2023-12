La lunga crisi di Cuba

(Di sabato 23 dicembre 2023) Qual è il paese latino-americano in cui uno stato assistenziale e paternalista che durava da decenni, ma che è ormai diventato insostenibile sta venendo smantellato con un decreto draconian... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Si tratta dell'ultimo di unaserie di rialzi, ma questa volta di entità ridotta rispetto agli ... "Sistema solido, nessunadi... La decisione della Bce si spiega con la necessità di tenere ...... dall'altra parte una guerra cosìcon le attuali tecnologie belliche non sembra essere ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Profezie Nostradamus 2024 su guerra,economica e ...Cosvig e la lunga sequela di guai. I dipendenti della società consortile geotermica, travolta da una grande crisi economica, lanciano un grido di allarme per una situazione segnata in maniera incident ...Da maggio 2022 a maggio 2023, secondo i risultati del progetto CAREHeat, il Mediterraneo ha subito l'ondata di calore più lunga degli ultimi 40 anni ...