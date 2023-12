La Juve torna a sorridere | Vlahovic e Yildiz alla Del Piero stendono il Frosinone Baez non basta

(Di sabato 23 dicembre 2023) Reduce dal passo falso di Marassi contro il Genoa, lantusnell’ostica trasferta di. Lo fa per 2-1 graziegirata aerea dia nove giri d’orologio dal 90' (annullata la possibile doppietta poco più tardi), dopo le prime due reti in Serie A segnate rispettivamente da: successo importante per la squadra di Allegri chea mettere pressione...

Sorridono i tifosi giallorossi, le ultime novità vedono il giocatore Paulo Dybala pronto per torna re in campo contro la Juventus . Di seguito gli ... (rompipallone)

Juventus , ecco il ritorno in gruppo di Rabiot : il francese finalmente torna a lavorare con il resto dei compagni Juventus in campo al JTC a tre ... (calcionews24)

La settimana della Juve forse ha vissuto una svolta decisiva: Adrien Rabiot ha lavorato finalmente in gruppo e si prepara a torna re in campo.... (calciomercato)

La Juventus torna a conquistare almeno 40 punti nel girone di andata (e può arrivare a 46) così come non è mai successo nelle precedenti tre ... (sportface)

Lui nel settore giovanile ha lavorato bene, laè una filiera e se ci sono questi govani è perché nei 10 anni precedenti si è lavorato bene'. Allegripoi sul tema Vlahovic: 'Nelle utime due ...La Juventusa conquistare almeno 40 punti nel girone di andata (e può arrivare a 46) così come non è mai ... 38), centra questo importante risultato che consente alladi restare in corsa per ...Dopo la tre giorni di calcio europeo, si torna a giocare in Serie A, con l'anticipo del 16° turno di Serie A: alle 20.45 Genoa-Juventus, la gara sarà trasmessa su DAZN. In campo anche la Serie B, con ...I bianconeri continuano il loro inseguimento all'Inter. La Juventus ha battuto 2-1 il Frosinone nel lunch match della 17esima giornata del campionato di Serie A e torna a farsi sotto all'Inter ...