La formazione à necessaria per garantire il Made in Italy

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si può invertire il deficit di profili qualificati nelle imprese solo con scuole più adeguate. In cui i percorsi tecnico-professionali dei giovani siano connessi finalmente al loro futuro lavoro. «La carenza di manodopera qualificata costa alle piccole imprese 10,2 miliardi di euro in mancato valore aggiunto a causa di posti di lavoro che rimangono scoperti per oltre sei mesi». È quanto ha detto il presidente di Confartigianato che ha sottolineato «quanto gli sforzi dei piccoli imprenditori per agganciare la ripresa ostacolati dalla difficoltà a reperire 1,4 milioni di lavoratori nel 2022. Tutto questo a fronte del grande spreco rappresentato da 1,5 milioni di giovani tra i 25 e i 34 anni che non si offrono sul mercato del lavoro, un numero che assegna all’Italia il primato negativo nell’Unione europea per giovani inattivi». La storia è vecchia e irrisolta da almeno vent’anni e presto ...