La Fiorentina passa a Monza | la decide un gol di Beltran

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Lavince con il minimo scarto auna partita che si era messa subito in discesa ma che, con ilre del tempo, era diventata sempre più complicata. E almeno per una notte si gode il quarto posto.Si comincia con un cross di Biraghi, sponda di Kouame per Ikonè che manda in curva. Ancora Ikonè, al 5?, costringe Di Gregorio a volare per evitare il gol che, invece, arriva puntuale due minuti dopo. Il portiere dei brianzoli sbaglia il rinvio sul pressing di, la palla rimbalza sul calciatore argentino e s’infila in rete. Ilrischia ancora al 9? quando Ikonè vola in contropiede, salta Caldirola e Di Gregorio ma perde un tempo e D’Ambrosio salva. Lamantiene un ritmo basso, Arthur giganteggia mentre il ...