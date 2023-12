La battaglia di Alessandro | tetraplegico per un vaccino antipolio fallato Una vita da Cristo in croce | poi l’incontro con quell’angelo di Mister X

Leggi su open.online

(Di sabato 23 dicembre 2023) Se vi capita di passare dalle parti di piazza Colonna e piazza Montecitorio, troverete una sedia a rotelle che si sposta alla velocità di un prototipo di Formula uno. A guidarla con una sola mano in grado di farlo c’è, barba bianca, un sorriso che contagia e fa simpatia come il suo accento ciociaro. È sempre lì a rincorrere deputati, ministri, sottosegretari per coinvolgerli nell’ultima sua. E quando non lo trovi lì è perché si è spostato in Campidoglio o in Regione Lazio cui chiedere di togliere l’ultima barriera architettonica che lui ha scovato da qualche parte. Me lo ricordo tanti anni fa a Roma a fermare i bus in mezzo alla strada per protestare per la mancanza di entrate e uscite a norma di disabile. Se la capitale oggi non ha quasi più quel problema sui mezzi pubblici, è anche merito suo. Ha fatto scioperi della fame, ...