Juventus | rischia ma vince col Frosinone! Vlahovic decisivo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Frosinone-è terminata con il punteggio di 1-2. La squadra di Allegrigrazie ad gol nel finale die accorcia sull’Inter che alle 18:00 sfiderà il Lecce FINALE – La, dopo il pareggio contro il Genoa, ritrova la vittoria in campionato. Allo ‘Stirpe’ contro il Frosinone i bianconeri si impongono per 1-2. Ad aprire le marcature il giovane Yildiz che, al 12?, salta due uomini dalla sinistra, si accentra e batte Turati sul primo palo. Dopo un primo tempo avido d’emozioni, nella ripresa si risveglia il Frosinone che trova il pareggio al 51?: Monterisi verticalizza per Baez che supera Kostic e batte Szczesny. Il gol del pareggio scuote i padroni di casa che sfiorano la rete prima con Soulè, al 57? e poi con Harroui al 71? su cui è miracoloso Szczesny. Nel finale la...

