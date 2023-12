Juventus | Procura Roma avvia indagine su bilancio 2022 | nel fascicolo atti acquisiti il 6 dicembre

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladihato un’suldella. Dopo la notifica di conclusione delle indagini relative alle plusvalenze e alla manovra stipendi, i pmni adesso hanno aperto un nuovo, che riguarda ilapprovato dal club bianconero al 30 giugno. Nel nuovo procedimento, in cui sarebbero coinvolti gli ex vertici prima dell’azzeramento in seguito alle dimissioni del CdA di oltre un anno fa, anche gliche la stessadella Capitale ha chiesto di acquisire lo scorso 6. Laaveva già in precedenza fatto sapere di non risultare indagata e che soltanto le ...