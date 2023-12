Juventus | Allegri | «Abbiamo fatto una buona partita | qui aveva vinto solo il Napoli»

FROSINONE - Natale con vittoria per la Signora. Lasi impone per 2 - 1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, ...non ci sta e dopo l'1 - 1 opta addirittura per ...Lasotto l'albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del ... Rete spettacolare del 18enne lanciato oggi per la prima volta da titolare da. Turati ...«La Juventus mi ha dato la migliore opzione per il futuro» ha raccontato Yildiz, che è una seconda punta rapida, bravo nel gioco in verticale e - come sottolineato da Allegri - «che bada al sodo». C'è ...Se la sua Juventus non dà spettacolo ci pensa Allegri: uno show non nuovo quello del tecnico bianconero ma forse mai così reiterato nel finale della partita di Frosinone. Urla, gesti, la giacca che ...