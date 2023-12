Juventus | Agnelli | Nedved e Paratici rischiano di finire a processo Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) . La procura di Roma ha chiuso le indagini ereditate dai colleghi di Torino sulle presunte irregolarità nei bilanci delladal 2017 al 2022. È stata la stessa società bianconera a darne notizia con un comunicato arrivato dopo la chiusura serale e pre festiva dei mercati. L’inchiesta Prisma era arrivata a Roma per competenza rispetto alla sede della Consob e su impulso del pm Lorenzo Del Giudice e dell’aggiunto Giuseppe Cascini si era arricchita del capitolo relativo al bilancio dello scorso anno. In dodicidiper le cosiddette «manovra stipendi» e «operazioni di recompra», oltre che sulle plusvalenze fittizie. Tra loro l’ex presidente del club, Andrea(foto), e altri ex dirigenti di vertice tra cui Pavel, Maurizio Arrivabene e Fabio ...