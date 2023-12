Juve | Yildiz | «Per la mia esultanza ho preso l’ispirazione da Del Piero»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Kenan, attaccante dellantus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Frosinone Kenan, attaccante dellantus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Frosinone. PRIMO GOL IN SERIE A – «Questo per me è meraviglioso, grazie ai tifosi, al mister che mi ha dato l’occasione».ALLA DEL– «È una leggenda, era ispirata a lui. L’ho fatta anche in Nazionale». ALLEGRI – «È un grande allenatore. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il capo. Mi ha detto di stare calmo, oggi mi ha dato la chance, e lo ringrazio». CONTINUA SUNTUSNEWS24

La novità di giornata nella Juve è la chance da titolare per il giovane Yildiz, ai danni di Vlahovic inizialmente in panchina. Al turco classe 2005 bastano solo dodici minuti di partita per siglare il suo primo gol in Serie A con una rete spettacolare. Turati sbaglia il rilancio, il turco ne approfitta. Dopo il successo allo Stirpe, targato Yildiz e Vlahovic, l'allenatore bianconero Allegri torna sereno davanti alle telecamere ma si sente ancora la sua sofferenza interna ed è quasi afono.