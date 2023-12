Jovic il salva-Milan | è il primo acquisto di gennaio

Leggi su dailymilan

(Di sabato 23 dicembre 2023) Entra dalla panchina, conclude tre volte, segna ela faccia al. Lukada tre partite va in gol, il ritmo oggi è impressionante: se presi in esame i minutaggi contro Frosinone, Atalanta e Salernitana gonfia la rete ogni 41 minuti di gioco. Da quando ilha “promosso” in Prima Squadra il baby Camarda dalla Primavera, qualcosa sembra essere scattato nella testa dell’ex viola. Nella testa e nei muscoli, perché non è solo una questione di sblocco mentale ma anche di condizione fisica ritrovata. Oggiè ildelnel mercato di. Ebbene sì: si è parlato e discusso tanto di quanto fosse necessario, urgente per dirla tutta, inserire un nuovo attaccante nell’organico del...