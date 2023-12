Jovic festeggia con il gol Oggi compie 26 anni | gli auguri del Milan

... sta funzionando perché contro i ciociari è tornato il caro vecchio Theo che ha anche collezionato un cross meraviglioso che ha poi portato all'assist diper Tomori. Theo Hernandezla ...Se a Roma si, a Milano non si può certo essere dello stesso umore, vista la sconfitta ...Il forcing finale del Milan non cambia il risultato nonostante l'ottimo impatto sulla partita di...A Salerno c'è l'effetto Sabatini, non quello Ibrahimovic. Davanti agli occhi dello svedese il Milan di Pioli, sempre a rischio, pareggia 2-2 in extremis contro l'undici ...[themoneytizer id=”99064-6] A Bergamo i padroni di casa hanno la meglio sul Milan, nella quindicesima giornata di Serie A Tim. L’Atalanta si impone così 3-2 in una gara in cui è accaduto di tutto. Pr ...