Iran | la polizia sequestra il premio Sakharov alla memoria di Masha Amini Ecr-FdI | “È un oltraggio”

...alla memoria della 23enne curdo - iraniana morta mentre si trovava in custodia dellamorale ... Ma quella di sabato è stata una giornata buia per i diritti umani inanche per un'altra ...Amini è morta l'anno scorso dopo essere stata arrestata dalla cosiddettamorale per non aver indossato correttamente il velo obbligatorio, scatenando un diffuso movimento di protesta in...Gli attivisti curdi per i diritti umani hanno detto che il sequestro è stato eseguito dalle forze di sicurezza di Teheran che hanno fermato e interrogato l'avvocato della famiglia ..."In passato, la chiusura del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran era l'incubo degli Stati Uniti e dei suoi alleati, e oggi si trovano ad affrontare la chiusura dello Stretto di ...