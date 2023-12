Iran | forze di sicurezza confiscano la targa del premio Sakharov assegnato a Mahsa Amini

(Adnkronos) – Le milizie filo Iran iane sono pronte ad un' escalation degli attacchi contro le forze americane in Medio Oriente, con Teheran che vuole ... (forzearmatenews)

Per intimidire e punire chi aveva manifestato in forma pacifica durante la rivolta del movimento Donna Vita Libertà del 2022 , gli agenti di ... (iodonna)

...propaganda contro la Repubblica islamica dell'', ha dichiarato Hengaw. Insieme a Nikbajt, hanno ricevuto il premio a Strasburgo anche la sorella di Hadis Najafi, una ventenne uccisa dalle...Leggi Anche L'impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il premio Sakharov Leggi Anche Sacharov, il ... sono stati confiscati dalledi sicurezza all'aeroporto. Chi era Mahsa Amini ...L’Iran sequestra il Premio Sakharov 2023 vinto da Masha Amini L’Iran ha confiscato il Premio Sakharov 2023 assegnato dall’Unione Europea a Mahsa Amini. Le forze di sicurezza iraniane hanno scelto ...Le forze di sicurezza iraniane hanno confiscato la targa del Premio ... libertà", che "evoca con forza la lotta per i diritti umani e la libertà delle donne in corso in Iran". Il riconoscimento prende ...