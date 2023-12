Inzaghi | «Bisseck è una spugna! E Thuram non l’ho visto male»

(Di sabato 23 dicembre 2023)ha appena lasciato la sala stampa, dove ha tenuto la consueta conferenza post partita. Il suo commento su Inter-Lecce, diciassettesima giornata di Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Lecce. Avere un mese senza infrasettimanali quanto può aiutare? Mercoledì ci siamo rimasti tutti, perché la squadra non lo meritava. Abbiamo rila partita assieme ai ragazzi e meritavamo un altro risultato: abbiamo preso degli insegnamenti mercoledì ma puntavamo la Coppa Italia. Abbiamo perso una partita immeritatamente, come può capitare nel calcio, ma in due giorni e mezzo abbiamo preparato la partita contro un avversario organizzato con ottimi elementi. Avevamo fatto un ottimo primo tempo, meritavamo di sbloccarla prima. Poi nel secondo ...

Non c'è due senza tre? L' Inter spera di no, almeno per domenica sera. Quando Simone Inzaghi sfiderà da ex la Lazio allo... (calciomercato)

...batte anche il Lecce grazie ai gol die Barella, uno per tempo, e festeggia il Natale in vetta alla classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Gli uomini di Simone...Lo 0 - 0 non sembra potersi sbloccare ma, al 43', può festeggiare il vantaggio. Punizione calciata da Calhanoglu perche incorna per l'1 - 0. Nella ripresa il Lecce cerca la riscossa ...Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, l'Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria battendo il Lecce di Roberto D'Aversa. A San Siro, la gara termina due a zero: nel primo tempo ...TOP Inter: Bisseck 7,5 – Svettano il tedesco e Mkhitaryan nel pomeriggio ... FLOP Inter: Darmian 6 – Sufficiente la prova del pretoriano di Inzaghi, anche se soffre l’intraprendenza di Banda quando ...