Inzaghi | «Avute ottime risposte anche col Bologna Una promessa»

(Di sabato 23 dicembre 2023)parla nel post partita di Inter-Lecce, match della diciassettesima giornata di Serie A. Ecco come l’allenatore si è espresso a Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – L’analisi di Inter-Lecce da parte di Simone: «I ragazzi sono stati bravissimi. Partita che abbiamo preparato in due giorni e mezzo, con grande serietà. Sapevamo che il Lecce poteva creare pericoli, non siamo riusciti a sbloccarla prima ma poi l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo sofferto il giusto venti minuti, poi dopo il raddoppio abbiamo gestito la gara. Il gol di Yann Bisseck? Se lo merita per come sta lavorando. Ma al di là di Yann, che sta facendo benissimo, è tutta quanta la squadra. Abbiamo dimostrato nelle prime diciassette giornate di campionato che abbiamo dovuto cambiare la linea ma non è cambiata la storia: i ragazzi sono sempre stati concentrati. Sto avendo ...

Le occasioni , però, le hal'Inter, ma non è stata in grado mettere la palla in retee così si ... Come l'ha presa SimoneMale, cercando però di nmascondere la sua delusione: "Spiace ...La squadra di Gasperini surclassa la Salernitana diper 4 - 1. E dire che i granata sono ... Nella ripresa, tanta Atalanta anche se la Salernitana le sue occasioni le ha. Il punteggio è ...Ecco il pensiero di Filippo Inzaghi a fine partita ai microfoni di Sky Sport. "Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo ...Tre punti che consentono al club di guardare al futuro con fiducia. La gara con il Lecce segna anche un record particolare per Simone Inzaghi. L’Inter ha infatti segnato per la venticinquesima partita ...