Invasione di ratti e boom di infezioni | l' inferno dei soldati in trincea

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sia le truppe ucraine che quelle russe soffrono di «livelli eccezionali di infestazioni dae topi» in alcuni settori della linea del fronte. Lo scrive su X il ministero della Difesa del Regno Unito, afferma che le popolazioni di roditori sono aumentate a causa dell'inverno più mite e dell'abbondanza di cibo. «L'autunno mite di quest'anno afferma l'intelligence britannica - insieme all'abbondanza di cibo proveniente dai campi lasciati incolti a causa dei combattimenti, hanno probabilmente contribuito all'aumento della popolazione di roditori. Poiché il clima è diventato più freddo, è probabile che gli animali cerchino rifugio nei veicoli e fra le posizioni difensive. I roditori aggiungeranno ulteriore pressione al morale dei combattenti in prima linea». «Inoltre - aggiunge il rapporto - rosicchiando i cavi, mettono in pericolo l'equipaggiamento militare, ...

