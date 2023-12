Inter | senza Lautaro ci pensano Bisseck e Barella | 2-0 al Lecce | Inzaghi torna a +4 sulla Juve

Non è stata una serata piacevole per l’Inter in coppa Italia e il protagonista negativo è stato insolitamente Lautaro Martinez che prima ha ... (infobetting)

...consecutiva per l'in Serie A . Verona - Cagliari 1 - 0 Nell'altro match andato in scena alle 18 il Verona si è imposto in casa sul Cagliari con il risultato di 2 - 0. Dopo un primo tempo...Rimettere nuovamente la Juventus a 4 punti. Con questo imperativo l's i è preparata ad ospitare il Lecce al Meazza nella 17a giornata di campionato.Lautaro salgono in cattedra i difensori: in particolar modo Bisseck che sul finale del primo tempo trova di ...L’Inter di Simone Inzaghi reagisce subito dopo l’eliminazione ... ma vedono finire la loro striscia positiva in Serie A dopo cinque partite senza sconfitte. La classifica per il Lecce resta davvero ...Raddoppio di Barella Al 78mo l’Inter raddoppia. Arnautovic riceve palla e spalle alla ... ma il divario è stato netto e i padroni di casa portano a casa il massimo risultato senza neanche faticare più ...