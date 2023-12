Inter Primavera | la fine del 2023 in allungo Due rivali si fermano

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’chiude ilcon una grande vittoria contro il Lecce con il risultato di 4-1. Lealle spalle sbagliano, èperciò in vetta alla classifica del campionato. VETTA – Aleksandar Stankovic, Issiaka Kamate, Luca Di Maggio ed Ebenezer Akinsanmiro hanno risolto la pratica Lecce per l’. I nerazzurri mancavano all’appuntamento con il successo da cinque partite consecutive in cui erano arrivati cinque pareggi per 1-1. Contro gli attuali campioni d’Italia l’ha finalmente sfornato una prestazione degna dei livelli raggiunti in questa stagione, vincendo per 4-1 e chiudendo la partita già al 55? del secondo tempo. Il sabato di campionato sorride sicuramente alla squadra di Cristian Chivu, perché due delle tre ...