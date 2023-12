Inter-Lecce | un solo dubbio per Inzaghi | rilancio o conferma? ? TS

(Di sabato 23 dicembre 2023) Testa a, sfida in programma oggi alle 18. Simonehaunda sciogliere per quanto riguarda la difesa.? Oggi, penultima gara del 2023 per i nerazzurri.dovrà fare delle scelte obbligate, visti gli infortuni di Lautaro Martinez e Dimarco. Al loro posto, pronti Arnautovic e Carlos Augusto. Ma il verodel tecnicoista è in difesa:re Bisseck oppure rilanciare dall’inizio Benjamin Pavard. Al momento, è proprio il tedesco ad essere favorito. Per Bisseck si tratterebbe della quarta titolarità nelle ultime cinque partite: dal 1? contro Udinese,e Bologna, dalla panchina invece con la Real ...

La missione dell'allenatore dell', Simone Inzaghi e del bomber di scorta, Marko Arnautovic è ... Per ora il bottino è fermo ad un gol e la chance contro il, alle 18:00 di oggi, è l'occasione ...Per Lautaro gioca Arnautovic e di certo non è la stessa cosa, non è la stessa. Contro il(ore 18 a San Siro), Inzaghi prova a non guastarsi il Natale. Già dopo la Coppa Italia sono ...Dopo il ritorno alla vittoria contro il Frosinone sabato scorso, antivigilia di Natale in campo per i giallorossi, che tra poche ore, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Meazza” di Milano, ...Per Lautaro gioca Arnautovic e di certo non è la stessa cosa, non è la stessa Inter. Contro il Lecce (ore 18 a San Siro), Inzaghi prova a non guastarsi il Natale. Già dopo la Coppa Italia sono ...