Inter-Lecce | Serie A | Inzaghi vuole il riscatto dopo la Coppa Italia | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 23 dicembre 2023) La 17ª giornata diA si chiude tutta in questo sabato. Occhi puntati su, in programma alle ore 18:00 allo stadio Meazza, coi nerazzurri che tenteranno di rafforzare la vetta e archiviare al contempo la sconfitta incontro il Bologna. La squadra diè prima con 41 punti e sta dando vita ad un bel duello contro la Juventus, attualmente staccata di 4 punti. Un divario che i milanesi tenteranno quantomeno di tenere invariato in un turno sulla carta favorevole. Gli ospiti, tuttavia, stanno disputando un più che buon campionato e occupano attualmente la dodicesima piazza con 20 punti. I salentini vivono un buon momento di forma e si giocheranno le proprie chance senza particolari pressioni, tentando di strappare un risultato positivo. Le ultime da ...

Inzaghi sceglie Arnautovic-Thuram per scardinare la difesa del Lecce. L'Inter a caccia dei tre punti per allungare in classifica sulle inseguitrici (ilgiornale)

Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra Inter e Lecce , ecco le probabili formazioni di Inzaghi e D’Aversa Questo pomeriggio in campo in ... (calcionews24)

Dimenticare lo scivolone in Coppa Italia con il Bologna e continuare nella sua marcia in campionato. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato 23 ... (europa.today)

AllegriCLASSIFICA SERIE A:punti 41; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza 21;20; Frosinone 19; Genoa 19*; Sassuolo* ...... difensore dell', si è raccontato nel match day programme prima della sfida contro il. Le sue dichiarazioni:...Pubblicamente magari non lo dice esplicitamente, ma il desiderio di Juric, neppure troppo difficile da intuire, è quello di riportare il Torino in Europa. Il mister sa benissimo che ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lecce, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di S. Inzaghi e D'Aversa ...