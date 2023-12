Inter-Lecce | rigore assegnato e tolto al Lecce | i tifosi insorgono sui social

(Di sabato 23 dicembre 2023) Fino all’inizio della ripresaha riservato molte sorprese, ma non il risultato. Nella cronaca Arnautovic sbaglia un gol, Bisseck rimedia con una gran testata e 45’ di altissimo livello. In avvio di ripresa arriva però unper ilrevocato in avvio di ripresa che lascia molti dubbi. Marcenaro fischia un penalty favore delper fallo di mano di Carlos Augusto, ma il Var segnala all’arbitro che non c’è il tocco. Scoppia subito la polemica suiMi spiace dirlo ma quest’anno con @la stanno facendo veramente sporca in modalità aiuti.Veramente vergognoso come si condizioni un campionato senza pudore.#Non dare un ...

: Marcenaro fa arrabbiare tutti . Il VAR cancella il rigore per il. Il fallo di mano di Gonzalez. Al 42' di gioco Gonzalez tocca un pallone con la mano sinistra , Marcenaro non è ...A San Siro, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024....7' - Calhanoglu sbaglia un appoggio consentendo la ripartenza del Lecce, fermata da Bastoni. 6' - Arnautovic riceve un buon pallone, ma viene anticipato da un difensore. 2' - Manovra dell'Inter, ...Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'Inter è in vantaggio per 1-0 sul Lecce alla fine del primo tempo del match della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. A ...