Inter Lecce | probabili formazioni | Inzaghi con Arnautovic

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco ledie D’Aversa Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco ledie D’Aversa.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto;, Thuram. All.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D’Aversa.

Inzaghi sceglie Arnautovic-Thuram per scardinare la difesa del Lecce. L'Inter a caccia dei tre punti per allungare in classifica sulle inseguitrici (ilgiornale)

... che l'ha fatta scivolare a meno quattro punti dalla capolista, la squadra di Allegri deve ... reduce dalla sconfitta di misura sul campo delin campionato vive un momento di grande ...Ostacoloper l'di Simone Inzaghi che è chiamata a reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Nel prossimo turno i nerazzurri dovranno sfidare il Genoa, ma il tecnico (da ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'Inter per mantenere il vantaggio in classifica sulla Juve seconda e per cancellare il k.o. in Coppa Italia contro il Bologna, il Lecce per dare continuità dopo il successo interno contro il Frosinon ...