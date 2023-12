Inter - Lecce | probabili formazioni | con Thuram c' è Arnautovic

Salentini in fiducia sul campo della capolista dopo essere tornati al successo contro il Frosinone: assenze pesanti per i nerazzurri (itasportpress)

Inzaghi sceglie Arnautovic-Thuram per scardinare la difesa del Lecce. L'Inter a caccia dei tre punti per allungare in classifica sulle inseguitrici (ilgiornale)

Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra Inter e Lecce , ecco le probabili formazioni di Inzaghi e D’Aversa Questo pomeriggio in campo in ... (calcionews24)

Dimenticare lo scivolone in Coppa Italia con il Bologna e continuare nella sua marcia in campionato. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato 23 ... (europa.today)

Con gli infortuni di Dimarco e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi è costretto a ritoccare la sua formazione iniziale: ecco i probabili undici che vedremo in campo contro ila partire dalle ...Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco le probabili formazioni di Inzaghi e D'Aversa Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco le probabili formazioni di Inzaghi e D'Aversa.(3 - 5 - 2)...Torna il confronto tra i probabili undici giallorossi stilati dalla nostra redazione e quelli dei principali quotidiani sportivi e locali ...Aurelio De Laurentiis rischia di consegnarlo all'indignazione dei tifosi con quel suo 'preferisce le nebbie al sole e al mare' c ...