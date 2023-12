Inter-Lecce LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di sabato 23 dicembre 2023)si gioca per la diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 18): probabili formazioni, ultime news, precedenti,TV, arbitro e molto altro., D’Aversa scaramantico: la probabile formazione ? CdS, 2 cambi forzati per Inzaghi: probabile ...

Dove vedere, diretta tv e streaming La partita traè in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in diretta su e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile ...Il tecnico sarà squalificato a causa dell'ammonizione rimediata con il Frosinone. Salentini ancora senza ...Dopo il ritorno alla vittoria contro il Frosinone sabato scorso, antivigilia di Natale in campo per i giallorossi, che tra poche ore, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Meazza” di Milano, ...L'Inter vuole fare un altro passo verso il titolo di campione d'inverno; il Lecce vuole restare a distanza di sicurezza dal terz'ultimo posto. La gara di stasera alle ore 18 a San Siro metterà in ...