Inter-Lecce LIVE 1-0 | termina qui il primo tempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) A San Siro, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Via al match 6? Occasione per Arnautovic! Uscita palla al piede dei nerazzurri con Mkhitaryan, Barella imbuca per l’austriaco che non riesce a controllare da posizione ghiotta. 11? Arnautovic vicinissimo al gol! Gran lancio di Bastoni per Mkhitaryan: l’armeno appoggia al centro per l’austriaco che calcia a botta sicura e trova la respinta con i piedi di Falcone. 22? Arnautovic spreca tutto! Bellissima triangolazione tra Barella e Thuram, il ...

L’ Inter ospita il Lecce e, in quota , non sembra poter avere difficoltà per allungare la scia positiva in campionato. La vittoria ... (calciomercato)

Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'Inter è in vantaggio per 1-0 sul Lecce alla fine del primo tempo del match della 17/a giornata di Serie A, in corso ... (liberoquotidiano)

Commenta per primo L'ospita ile, in quota, non sembra poter avere difficoltà per allungare la scia positiva in campionato. La vittoria degli uomini di Inzaghi si gioca tra 1,21 e 1,25 contro il successo ...A San Siro, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024...."Non abbiamo preparato una partita di attesa, l'Inter è una squadra di grande livello e non possiamo dare spazio. Dobbiamo cercare di aggredirla con tutte le nostre forze, abbiamo raggiunto equilibrio ...Senza Lautaro Martinez l’Inter sta facendo fatica nel match casalingo contro il Lecce. Partita equilibrata con i nerazzurri che mantengono il pallino del gioco e i salentini che non risparmiano ...